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Президент Чехії підписав закон, що виключає РФ і Китай з тендеру на новий енергоблок АЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехії Мілош Земан підписав закон, що виключає компанії Росії і Китаю з тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани". Крім того, при обслуговуванні станції не можна буде використовувати російські та китайські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське інформаційне агентство ČTK.

За даними видання, закон передбачає, що для будівництва АЕС будуть використовуватися тільки технології від постачальників з країн, що приєдналися до міжнародної угоди про держзакупівлі від 1996 року. Росія і Китай не входять в число.

При цьому, зазначає агентство, російські та китайські технології заборонено використовувати не тільки при будівництві, а й обслуговуванні нового блоку АЕС.

Нагадаємо, у квітні влада Чехії виключила російську компанію з числа кандидатів на участь у тендері з будівництва нового енергоблоку АЕС "Дуковани". У конкурсі візьмуть участь троє кандидатів - із США, Франції та Південної Кореї.

Відзначимо, в середині червня нижня палата парламенту Чехії виключила компанії Росії і Китаю з тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС.

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Російська ФедераціяКитайЧехияАЭС