Президент Чехії підписав закон, що виключає РФ і Китай з тендеру на новий енергоблок АЕС

Президент Чехії Мілош Земан підписав закон, що виключає компанії Росії і Китаю з тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" . Крім того, при обслуговуванні станції не можна буде використовувати російські та китайські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське інформаційне агентство ČTK .

За даними видання, закон передбачає, що для будівництва АЕС будуть використовуватися тільки технології від постачальників з країн, що приєдналися до міжнародної угоди про держзакупівлі від 1996 року. Росія і Китай не входять в число.

При цьому, зазначає агентство, російські та китайські технології заборонено використовувати не тільки при будівництві, а й обслуговуванні нового блоку АЕС.