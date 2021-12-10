Президент Чехии блокирует формирование правительства. Не хочет назначать главу МИД

По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечает, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.

Будущий премьер Петр Фиала заявил, что Конституционный суд решит вопрос о распределении полномочий в назначении новых членов правительства.

"Нужно, чтобы Конституционный суд решил этот вопрос с распределением полномочий в назначениях новых членов правительства раз и навсегда. В понедельник, после встречи в замке Ланы (резиденция президента -ред.), я объявлю, какими будут наши конкретные шаги", – заявил Фиала.

Между тем президент Конституционного суда Павел Рышетский отметил, что рассмотрение вопроса продлится от двух до пяти месяцев.