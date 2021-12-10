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Президент Чехії блокує формування уряду. Не хоче призначати главу МЗС

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в Чехії група партій працює над формування наступного уряду. Президент Чехії Мілош Земан, зі свого боку, блокує призначення тим, що відмовляється погоджувати кандидатуру нового голови МЗС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на iDnez.

За словами Земана, кандидат на посаду міністра закордонних справ Ян Ліпавський - буцімто не має достатніх професійних кваліфікацій. Водночас президент відзначає, що, згідно з Конституцією, він не зобов’язаний погоджувати усі надані йому пропозиції від членів уряду.

Майбутній прем’єр Петр Фіала заявив, що Конституційний суд вирішить питання щодо розподілу повноважень у призначенні нових членів уряді.

"Потрібно, щоб Конституційний суд вирішив це питання з розподілом повноважень у призначеннях нових членів уряду раз і назавжди. У понеділок, після зустрічі в замку Лани (резиденція президента -ред.), я оголошу, якими будуть наші конкретні кроки", – заявив Фіала.

Тим часом президент Конституційного суду Павел Ришетський відзначив, що розгляд питання триватиме від двох до п’яти місяців.

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ЧехіяМілош Земан