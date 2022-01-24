UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Буркина-Фасо задержан демонстрантами

Автор: Ольга Белей

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Его задержали после перестрелки возле его резиденции в столице страны Уагадугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Президент Буркина-Фасо Рош Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами, сообщили в понедельник два источника в службах безопасности. Западноафриканский дипломат был задержан после сильной перестрелки возле его резиденции в воскресенье вечером, в столице страны Уагадугу", - пишет издание.

Местные жители сообщили о бронемашинах президентского автопарка, изрешеченных пулями. Многие из них забрызганы кровью. А также о сильной перестрелке, которая началась ночью.

Напомним, военные устроили беспорядки в Буркина-Фасо. Они потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Во главе группы стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буркина-Фасо