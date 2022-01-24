Президент Буркина-Фасо задержан демонстрантами

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Его задержали после перестрелки возле его резиденции в столице страны Уагадугу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Президент Буркина-Фасо Рош Каборе был задержан в военном лагере взбунтовавшимися солдатами, сообщили в понедельник два источника в службах безопасности. Западноафриканский дипломат был задержан после сильной перестрелки возле его резиденции в воскресенье вечером, в столице страны Уагадугу", - пишет издание.
Местные жители сообщили о бронемашинах президентского автопарка, изрешеченных пулями. Многие из них забрызганы кровью. А также о сильной перестрелке, которая началась ночью.
Напомним, военные устроили беспорядки в Буркина-Фасо. Они потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.
Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Во главе группы стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.