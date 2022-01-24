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Президент Буркіна-Фасо затриманий демонстрантами

Автор: Ольга Белей

Президент Буркіна-Фасо Рок Марк Крістіан Каборе затриманий військовими і утримується на одній з армійських баз. Його затримали після перестрілки біля його резиденції в столиці країни Уагадугу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Президент Буркіна-Фасо Рош Каборе був затриманий у військовому таборі, де збунтувалися солдати, повідомили в понеділок два джерела в службах безпеки. Західноафриканський дипломат був затриманий після сильної перестрілки біля його резиденції в неділю ввечері, в столиці країни Уагадугу", - пише видання.

Місцеві жителі повідомили про бронемашини президентського автопарку, які прошиті наскрізь кулями. Багато з них забризкані кров'ю. А також про сильну перестрілку, яка почалася вночі.

Нагадаємо, військові влаштували заворушення в Буркіна-Фасо. Вони зажадали відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе.

Влада Буркіна-Фасо оголосила 11 січня, що затримали групу військових, які підозрюються в підготовці захоплення влади в країні. На чолі групи стоять молоді офіцери. В останні кілька місяців президент Каборе провів ряд великих перестановок у командуванні збройними силами країни.

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Буркина-Фасо