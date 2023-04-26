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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Бразилії заявив про марність пошуку винних у війні в Україні

Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про марність пошуку винних у війні в Україні. При цьому він закликав сторони до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

"Помилка сталася, війна почалася. Зараз марно продовжувати говорити, хто правий, а хто винен, потрібно, щоб війна припинилася. Ви будете обговорювати зведення рахунків тільки тоді, коли вони перестануть стріляти", - заявив він.

При цьому він додав, що питання про "приналежність" Криму потрібно вирішувати тільки Україні та РФ.

"Не мені вирішувати, кому належить Крим. Коли ви сідаєте за стіл переговорів, ви можете обговорювати що завгодно, навіть Крим. Але ті, хто має це обговорювати, - це росіяни й українці. Спочатку війна, а потім поговоримо. Кожен думає, що він правий, думає, що може зробити більше, але факт у тому, що люди вмирають. Є тільки один шлях - зупинитися і домовитися", - заявив Лула.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Він вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" розпочати переговори.

У МЗС України відповіли бразильському лідеру та запросили до України, щоб показати суть російської агресії.

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