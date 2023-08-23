Президент Бразилії про Україну: світ повернувся до менталітету холодної війни

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре заговорив про війну в Україні. Він заявив, що світ повернувся до менталітету холодної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.
Бразильський лідер зробив відповідну заяву на саміті БРІКС. Він прокоментував війну РФ проти України та інші конфлікти у світі.
"Всього за кілька років ми відступили від доброго багатополярного сценарію до сценарію, який повертається до застарілого менталітету холодної війни та геополітичної конкуренції", - сказав Лула да Сілва.
При цьому президент Бразилії назвав "дурістю" повернення до холодної війни, а також вчергове розкритикував Радбез ООН.
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Варто зазначити, раніше президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення. Проте Лула да Сілва проігнорував слова Зеленського, а також його запрошення відвідати Україну.
Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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