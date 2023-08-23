Президент Бразилии об Украине: мир вернулся к менталитету холодной войны

Бразильский лидер сделал соответствующее заявление на саммите БРИКС. Он прокомментировал войну РФ против Украины и другие конфликты в мире.

"Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, возвращающемуся к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции", - сказал Лула да Силва.

При этом президент Бразилии назвал "глупостью" возвращение к холодной войне, а также в очередной раз раскритиковал Совбез ООН.

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Стоит отметить, что ранее президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение. Однако Лула да Силва проигнорировал слова Зеленского, а также его приглашение посетить Украину.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" – читайте в материале РБК-Украина.

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