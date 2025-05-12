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Президент Бразилії виправдовується за візит до Путіна на парад

Фото: президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва (GettyImagеs)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Луїз Інасіо Лула да Сілва прокоментував свій візит до Москви на парад 9 травня. Він наголосив, що Бразилія залишається прихильною до миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Лула заявив, що його присутність на параді не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні і підкреслив важливість збереження діалогу, навіть з країнами, з якими існують розбіжності.

Бразильський лідер наголосив, що його поїздка "була частиною зусиль по зміцненню багатосторонніх відносин" та "спробою виступити посередником" у мирних переговорах між Росією та Україною.

Лула також запевнив, що позиція Бразилії щодо війни залишається незмінною - країна виступає за мир.

"Незалежно від того, чи я приїхав сюди, чи я поїхав до Китаю, чи я поїхав до Аргентини, чи я поїхав до будь-якої іншої країни, наша позиція залишається незмінною щодо того, що ми думаємо про війну в Україні: ми хочемо миру", - заявив Лула на прес-конференції перед від'їздом до Китаю.

Він додав, що його поїздка до Росії мала на меті "підкреслити захист багатосторонності" та "відкидання протекціонізму на міжнародній арені".

Парад у Москві 9 травня

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також Словаччину та Сербію відвідати 9 травня парад в Москві. США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.

Після, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідав Москву для зустрічі з Володимиром Путіним, намагаючись закріпити роль Бразилії як посередника у мирних переговорах.

Метою візиту, за інформацією O Globo, була не лише сприяння мирному процесу між Росією та Україною, але й демонстрація незалежності зовнішньої політики країни від впливу великих світових держав.

Під час зустрічі Лула підкреслив готовність Бразилії відігравати активну роль у мирних переговорах, посилюючи своє місце на міжнародній арені, незалежно від зовнішнього тиску.

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