Президент Бразилии оправдывается за визит к Путину на парад

Лула заявил, что его присутствие на параде не противоречит политике Бразилии относительно войны в Украине и подчеркнул важность сохранения диалога, даже со странами, с которыми существуют разногласия.

Бразильский лидер подчеркнул, что его поездка была частью усилий по укреплению многосторонних отношений и попыткой выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Лула также заверил, что позиция Бразилии относительно войны остается неизменной - страна выступает за мир.