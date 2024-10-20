UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Президент Бразилії не полетить до Путіна на саміт БРІКС: в чому причина

Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цими днями російський диктатор Володимир Путін відмовився їхати до Бразилії на саміт G20. Сьогодні стало відомо, що бразильський президент скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Видання посилаючись на медичний бюлетень пише, що Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав травму голову, а саме - "різано-тупу рану в потиличній області". Команда, яка обслуговувала президента, порекомендувала йому не здійснювати далеких авіаперельотів. Таким чином поїздка до Казані була скасована. Наразі Лула да Сільва залишається під наглядом медичної бригади.

Водночас йому дозволили виконувати інші повсякденні завдання, тому президент Бразилії приєднається до саміту БРІКС в онлайн-форматі.

"Через травму Лула не поїде на саміт БРІКС у Казані, Росія. Голова Виконавчого комітету візьме участь у засіданні в режимі відеоконференції. Він повинен був піднятися на борт у цю неділю, о 5 годині вечора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко обійти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБразиліяБРИКС