Президент Бразилії не полетить до Путіна на саміт БРІКС: в чому причина

Видання посилаючись на медичний бюлетень пише, що Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав травму голову, а саме - "різано-тупу рану в потиличній області". Команда, яка обслуговувала президента, порекомендувала йому не здійснювати далеких авіаперельотів. Таким чином поїздка до Казані була скасована. Наразі Лула да Сільва залишається під наглядом медичної бригади.

Водночас йому дозволили виконувати інші повсякденні завдання, тому президент Бразилії приєднається до саміту БРІКС в онлайн-форматі.

"Через травму Лула не поїде на саміт БРІКС у Казані, Росія. Голова Виконавчого комітету візьме участь у засіданні в режимі відеоконференції. Він повинен був піднятися на борт у цю неділю, о 5 годині вечора", - йдеться у повідомленні.