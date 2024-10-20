RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Президент Бразилии не полетит к Путину на саммит БРИКС: в чем причина

Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях российский диктатор Владимир Путин отказался ехать в Бразилию на саммит G20. Сегодня стало известно, что бразильский президент отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Издание ссылаясь на медицинский бюллетень пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму голову, а именно - "резано-тупую рану в затылочной области". Команда, которая обслуживала президента, порекомендовала ему не совершать дальних авиаперелетов. Таким образом поездка в Казань была отменена. Сейчас Лула да Сильва остается под наблюдением медицинской бригады.

В то же время, ему разрешили выполнять другие повседневные задачи, поэтому президент Бразилии присоединиться к саммиту БРИКС в онлайн формате.

"Из-за травмы Лула не поедет на саммит БРИКС в Казани, Россия. Председатель Исполнительного комитета примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Он должен был подняться на борт в это воскресенье, в 5 часов вечера", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МУС "легко обойти".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБразилияБРИКС