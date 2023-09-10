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Президент Бразилии обещает не арестовывать Путина в случае его визита

Воскресенье 10 сентября 2023 12:59
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Президент Бразилии обещает не арестовывать Путина в случае его визита Фото: Лула де Сильва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Бразилии Лула де Сильва пообещал не арестовывать российского диктатора Владимира Путина в случае его визита в страну.

Об этом заявил президент Бразилии Лула да Сильва во время саммита G20 в Нью-Дели, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам президента Бразилии, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина, такого якобы риска для российского диктатора во время возможного визита в Бразилию нет.

"Если я буду президентом Бразилии и если он приедет в Бразилию, его точно не арестуют... Мы любим мир и любим хорошо относиться к людям. Поэтому я думаю, что Путин может безопасно поехать в Бразилию", - заявил Лула.

Стоит пояснить, что следующая встреча G20 состоится в следующем году в бразильском Рио-де-Жанейро. По словам Лулы, Путин якобы будет приглашен на саммит.

Ордер на арест диктатора

В результате депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой/

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