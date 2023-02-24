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Президент Бразилії намагається стати посередником між Україною та РФ, - Bloomberg

Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва намагається стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та ЄС. Таким чином лідер хоче повернути Бразилію на політичну арену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

План бразильського президента полягає у тому, щоб створити групу країн, які, ймовірно, захочуть відіграти посередницьку роль між Україною та Росією. Лула бачить серед таких країн Індію, Китай та Індонезію.

У Міністерстві закордонних справ Росії вже заявили, що розглядають план лідера Бразилії.

Нагадаємо, Бразилія від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайняла мовчазну проросійську позицію. Зокрема, пропонували обговорювати Україну без участі самої України.

Крім того, влада Бразилії відмовилася надавати українським військовим снаряди для зеніток Gepard, які були передані Німеччиною.

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