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Президент Бразилии заявил, что не будет осуждать Путина за вторжение в Украину

Автор: Наталья Скороход

Бразилия останется нейтральной и не будет осуждать Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина за вторжение в Украину. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос, готов ли он осудить действия Путина, Болсонару сказал, что дождется окончательного отчета или увидит, как разрешится ситуация, прежде чем высказать свое мнение.

Напомним, что Болсонару обвинили в смертях от коронавируса в Бразилии. За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11.

Также сообщалось, что в результате войны Росси в Украине погибло уже 16 детей. Оккупанты используют женщин и детей как щит и обстреливают мирное население.

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БразилияВторжение России в Украину