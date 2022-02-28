RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Бразилії заявив, що не засуджуватиме Путіна за вторгнення в Україну

Автор: Наталья Скороход

Бразилія залишиться нейтральною і не засуджуватиме Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання, чи готовий він засудити дії Путіна, Болсонару сказав, що дочекається остаточного звіту або побачить, як вирішиться ситуація, перш ніж висловити свою думку.

Нагадаємо, що Болсонару звинуватили в смертях від коронавірусу в Бразилії. За таке рішення проголосувало 7 сенаторів з 11.

Також повідомлялося, що в результаті війни Россі в Україні загинуло вже 16 дітей. Окупанти використовують жінок і дітей як щит і обстрілюють мирне населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияВторгнення Росії до України