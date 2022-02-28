Президент Бразилії заявив, що не засуджуватиме Путіна за вторгнення в Україну

Бразилія залишиться нейтральною і не засуджуватиме Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання, чи готовий він засудити дії Путіна, Болсонару сказав, що дочекається остаточного звіту або побачить, як вирішиться ситуація, перш ніж висловити свою думку.

Нагадаємо, що Болсонару звинуватили в смертях від коронавірусу в Бразилії. За таке рішення проголосувало 7 сенаторів з 11.

Також повідомлялося, що в результаті війни Россі в Україні загинуло вже 16 дітей. Окупанти використовують жінок і дітей як щит і обстрілюють мирне населення.