В Бразилии расследуют слова президента о связи вакцинации от коронавируса и СПИДа

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес санкционировал расследование в отношении президента страны. Жаир Болсонару высказался о связи вакцинации против COVID-19 с риском развития СПИДа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал G1 .

По мнению Мораеса, Генеральная прокуратура не должна проводить внутреннее расследование, а должна возбудить уголовное дело против президента.

"Судья Верховного федерального суда распорядился 3 декабря об открытии расследования в отношении поведения президента Жаира Болсонару, распространившего фальшивые новости о связи вакцинации против COVID-19 с повышенным риском развития СПИД", - сказано в сообщении.

Сообщается, что «ложная новость» о связи вакцинации против COVID-19 с быстрым развитием СПИДа прозвучала 22 октября во время прямой трансляции. Вскоре Facebook, Instagram и YouTube удалили видео, сделанное Болсонару.