Президент Бразилії розкритикував вакцинацію дітей

У Бразилії регулятор охорони Здоров'я Anvis дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Президент країни Жаір Болсонару розкритикував це рішення і продовжив поширювати непідтверджені твердження про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Національної ради державних секретарів охорони здоров'я, до початку грудня в Бразилії від COVID-19 померло не менше 300 дітей у віці від 5 до 11 років. Президент країни, який хвалився тим, що не вакцинований сам, заявив, що не чув про ці смерті й продовжив поширювати непідтверджені твердження про вакцинацію.

За словами Болсонару, він не буде вакцинувати від коронавірусу свою 11-річну дочку і вважає, що вакцини можуть надавати побічну дію.

У той же час Anvisa та органи охорони здоров'я в усьому світі виявили, що вакцини від коронавірусу безпечні для дітей у віці від 5 років і старше. Це підтверджено науковими дослідженнями.

" Чи збираєтеся ви вакцинувати свою дитину, коли ймовірність смерті майже дорівнює нулю? Що за цим стоїть? Які інтереси вакцинних маніяків?" - заявив Болсонару.

Також в Болсонару підкреслив, що вакцинація не є обов'язковою.

"Жоден мер міста або губернатор штату не може заборонити дитині ходити в школу через відсутність вакцинації",- заявив він.

За останню добу в Бразилії зафіксовано 35 826 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником з вересня. Також Міністерство охорони здоров'я повідомило про 128 випадків смерті.