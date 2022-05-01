Президент Бразилии предложил Эрдогану совместный визит в Москву

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару предложил своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану вместе посетить Москву. Глава МИД добавил, что такая возможность прорабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

Как заявил журналистам после турне по странам Латинской Америки Чавушоглу, Болсонару заявил о готовности организовать визит в Москву лидеров ряда государств, включая Эрдогана. По словам министра, основная цель поездки - урегулирование вооруженного конфликта в Украине.

"Венесуэла находится в хороших отношениях с Россией. И бразильская, и венесуэльская стороны заявили, что война в Украине должна прекратиться", - уточнил глава турецкого МИД.

Чавушоглу добавил, что предложение бразильского президента изучается. Ответ будет дан после проработки этого вопроса.