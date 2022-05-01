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Президент Бразилії запропонував Ердогану спільний візит до Москви

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Анкара, Неділя 01 травня 2022 22:08
Президент Бразилії запропонував Ердогану спільний візит до Москви Фото: президент Бразилії Жаір Болсонару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Бразилії Жаір Болсонару запропонував своєму турецькому колезі Таїпу Ердогану разом відвідати Москву. Глава МЗС додав, що така можливість опрацьовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Як заявив журналістам після турне країнами Латинської Америки Чавушоглу, Болсонару заявив про готовність організувати візит до Москви лідерів ряду держав, включаючи Ердогана. За словами міністра, основна мета поїздки-врегулювання збройного конфлікту в Україні.

"Венесуела знаходиться в хороших відносинах з Росією. І бразильська, і венесуельська сторони заявили, що війна в Україні повинна припинитися", - уточнив глава турецького МЗС.

Чавушоглу додав, що пропозиція бразильського президента вивчається. Відповідь буде дана після опрацювання цього питання.

Нагадаємо, 26 квітня Москву відвідав генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він зустрівся з Володимиром Путіним, який розповів йому свою версію подій в Україні.

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