Президент Бразилии попал в больницу: медики рассказали о его самочувствии
Медики сообщили о самочувствии президента Бразилии Жаира Болсонару. Как известно, президента госпитализировали в Сан-Пауло из-за проблем с желудком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении больницы Vila Nova, куда был доставлен Болсонару, говорится, что состояние президента улучшается. Однако пока что неизвестно, понадобится ли ему операция из-за кишечной непроходимости.
Также врачи сообщили, что Болсонару недолго прошелся по коридору, и у него после этого не было признаков лихорадки или болей в животе.
Напомним, что Болсонару госпитализировали в больницVila Nova Star в Сан-Паулу. Причиной госпитализации президента Бразилии стало подозрение на кишечную непроходимость.
Ранее сообщалось, что Болсонару отдыхал в южном штате Санта-Катарина во время наводнений в Бразилии. В то время спасатели эвакуировали из своих домов более 50 тысяч людей.