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Президент Бразилии попал в больницу: медики рассказали о его самочувствии

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Бразилия, Вторник 04 января 2022 01:42
Президент Бразилии попал в больницу: медики рассказали о его самочувствии Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Медики сообщили о самочувствии президента Бразилии Жаира Болсонару. Как известно, президента госпитализировали в Сан-Пауло из-за проблем с желудком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении больницы Vila Nova, куда был доставлен Болсонару, говорится, что состояние президента улучшается. Однако пока что неизвестно, понадобится ли ему операция из-за кишечной непроходимости.

Также врачи сообщили, что Болсонару недолго прошелся по коридору, и у него после этого не было признаков лихорадки или болей в животе.

Напомним, что Болсонару госпитализировали в больницVila Nova Star в Сан-Паулу. Причиной госпитализации президента Бразилии стало подозрение на кишечную непроходимость.

Ранее сообщалось, что Болсонару отдыхал в южном штате Санта-Катарина во время наводнений в Бразилии. В то время спасатели эвакуировали из своих домов более 50 тысяч людей.

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