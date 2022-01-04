Президент Бразилии попал в больницу: медики рассказали о его самочувствии

Медики сообщили о самочувствии президента Бразилии Жаира Болсонару. Как известно, президента госпитализировали в Сан-Пауло из-за проблем с желудком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении больницы Vila Nova, куда был доставлен Болсонару, говорится, что состояние президента улучшается. Однако пока что неизвестно, понадобится ли ему операция из-за кишечной непроходимости.