Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття
Медики повідомили про самопочуття президента Бразилії Жаіра Болсонару. Як відомо, президента госпіталізували в Сан-Пауло через проблеми зі шлунком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві лікарні Vila Nova, куди було доставлено Болсонару, йдеться, що стан президента покращується. Однак поки що невідомо, чи знадобиться йому операція через кишкову непрохідність.
Також лікарі повідомили, що Болсонару недовго пройшовся по коридору, і у нього після цього не було ознак лихоманки або болю в животі.
Нагадаємо, що Болсонару госпіталізували в лікарню Nova Star в Сан-Паулу. Причиною госпіталізації президента Бразилії стала підозра на кишкову непрохідність.
Раніше повідомлялося, що Болсонару відпочивав у південному штаті Санта-Катаріна під час повеней у Бразилії. У той час рятувальники евакуювали зі своїх будинків понад 50 тисяч людей.