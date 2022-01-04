Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття

Медики повідомили про самопочуття президента Бразилії Жаіра Болсонару. Як відомо, президента госпіталізували в Сан-Пауло через проблеми зі шлунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві лікарні Vila Nova, куди було доставлено Болсонару, йдеться, що стан президента покращується. Однак поки що невідомо, чи знадобиться йому операція через кишкову непрохідність.