ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття

Новость на русском →
Бразилія, Вівторок 04 січня 2022 01:42
Президент Бразилії потрапив до лікарні: медики розповіли про його самопочуття Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Медики повідомили про самопочуття президента Бразилії Жаіра Болсонару. Як відомо, президента госпіталізували в Сан-Пауло через проблеми зі шлунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві лікарні Vila Nova, куди було доставлено Болсонару, йдеться, що стан президента покращується. Однак поки що невідомо, чи знадобиться йому операція через кишкову непрохідність.

Також лікарі повідомили, що Болсонару недовго пройшовся по коридору, і у нього після цього не було ознак лихоманки або болю в животі.

Нагадаємо, що Болсонару госпіталізували в лікарню Nova Star в Сан-Паулу. Причиною госпіталізації президента Бразилії стала підозра на кишкову непрохідність.

Раніше повідомлялося, що Болсонару відпочивав у південному штаті Санта-Катаріна під час повеней у Бразилії. У той час рятувальники евакуювали зі своїх будинків понад 50 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент Бразилия
NEWS
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році