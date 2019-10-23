Президент Бразилии отдал распоряжение армии готовиться к протестам

Президент Бразилии Жаир Болсонару отдал распоряжение и готов применить армию для защиты правопорядка в случае повторения протестов в стране. Об этом соообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha De S. Paulo.

Сообщается, что президент Бразилии готов применить армию в случае протестов и нарушения правопорядка. Он обсуждал этот вопрос с министром обороны.

“Нельзя, чтобы нас застали врасплох, мы способны предвидеть проблемы. Я обсуждал с министром обороны возможность повторения беспорядков, аналогичных тому, что были (в Бразилии) в прошлом, и тем, что сейчас происходят в Чили, и мы готовимся применить статью 142 (Конституции Бразилии О Вооруженных силах, - ред), в которой речь идет об охране правопорядка”, - говорит президент.

Напомним, Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 15 человек. Смерти связанные с грабежами и поджогами в торговых центрах. Уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Они переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Как сообщало РБК-Украина, в Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500. Более 600 человек были задержаны правоохранителями.