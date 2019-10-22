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В Чили жертвами массовых протестов стали 15 человек

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 18:24
В Чили жертвами массовых протестов стали 15 человек
Фото: протесты в Чили (twitter.com)

С начала беспорядков было задержано более 2600 человек

В Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что смерти связаны с грабежами и поджогами в торговых центрах.

Также с начала беспорядков было задержано более 2600 человек.

Отметим, что уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Они переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Ранее, в Чили в результате массовых протестов погибли 11 человек. Трое погибли в субботу и восемь - в воскресенье.

Напомним, в Чили число пострадавших в ходе протестов превысило 500. Более 600 человек были задержаны правоохранителями.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго власти столицы ввела комендантский час. Протест начался после того как в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

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