Президент Бразилії віддав розпорядження армії готуватися до протестів

Президент Бразилії Жаір Болсонару віддав розпорядження та готовий застосувати армію для захисту правопорядку в разі повторення протестів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha De S. Paulo.

Зазначається, що президент Бразилії готовий застосувати армію у разі протестів та порушення правопорядку. Він обговорював це питання з міністром оборони.

“Не можна, щоб нас застали зненацька, ми здатні передбачити проблеми. Я обговорював з міністром оборони можливість повторення заворушень, аналогічних тому, що траплялися (в Бразилії) в минулому, і тим, що зараз відбуваються в Чилі, і ми готуємося застосувати статтю 142 (Конституції Бразилії Про Збройні сили, - ред), в якій йдеться про охорону правопорядку”, - говорить президент.

Нагадаємо, у Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго загинули 15 осіб. Смерті пов'язані з грабежами і підпалами в торгових центрах. Вуличні протести спалахнули в столиці Чилі 18 жовтня. Вони були викликані підвищенням цін на проїзд у метро. Ціна зросла з 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Вони переросли в масові антиурядові протести проти соціально-економічних проблем, включаючи великий розрив між доходами багатих і бідних. Протести супроводжувалися заворушеннями та сутичками з поліцією.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чилі число потерпілих у ході протестів перевищило 500. Понад 600 людей були затримані правоохоронцями.