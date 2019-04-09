Президент Бразилии не исключает военное вторжение в Венесуэлу

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу в случае аналогичных действий американской армии. Об этом он заявил в эфире местного радио, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонару отметил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по данному вопросу.

"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", - подчеркнул он.

Он также добавил, что в случае иностранного военного вторжения Венесуэлу охватит партизанская война, которую будут проводить сторонники Николаса Мадуро.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе анонсировал финальную стадию борьбы против президента Николаса Мадуро. По его словам, в ближайшее время должны начаться самые массовые акции за время протестов в стране.

Ранее также советник президента США Джон Болтон призвал президента Венесуэлы Мадуро прислушаться к оппозиции и уйти с должности.