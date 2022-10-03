Президент Болгарії не підтримав прискорений вступ України до НАТО

За даними видання, прес-служба болгарського президента поширила повідомлення, в якому зазначено позицію Радева щодо заявки України про прискорений вступ до НАТО.

"Глава держави Румен Радев не підписався під повним текстом декларації, ухваленої деякими країнами Східної Європи щодо членства України в НАТО. Президент підтримує інші позиції, що містяться в документі", - зазначають у прес-службі Радева.

При цьому там нагадують, що Болгарія є підписантом декларації про майбутнє членство України в НАТО, ухваленої під час саміту Альянсу в Бухаресті у 2008 році, але “вона була затверджена за зовсім інших умов”.

"Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося у повному складі Північноатлантичної ради і не призводило до ризику прямого залучення до війни країн НАТО", - додали у президента.

Також у Болгарії вважають, що рішення про вступ України до НАТО необхідно розглядати лише після завершення війни із РФ.