Президент Болгарії не підтримав прискорений вступ України до НАТО

Президент Болгарії Румен Радев поки не підтримує прискореного вступу України до НАТО на тлі повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.
За даними видання, прес-служба болгарського президента поширила повідомлення, в якому зазначено позицію Радева щодо заявки України про прискорений вступ до НАТО.
"Глава держави Румен Радев не підписався під повним текстом декларації, ухваленої деякими країнами Східної Європи щодо членства України в НАТО. Президент підтримує інші позиції, що містяться в документі", - зазначають у прес-службі Радева.
При цьому там нагадують, що Болгарія є підписантом декларації про майбутнє членство України в НАТО, ухваленої під час саміту Альянсу в Бухаресті у 2008 році, але “вона була затверджена за зовсім інших умов”.
"Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося у повному складі Північноатлантичної ради і не призводило до ризику прямого залучення до війни країн НАТО", - додали у президента.
Також у Болгарії вважають, що рішення про вступ України до НАТО необхідно розглядати лише після завершення війни із РФ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою.
Після цього дев'ять країн Альянсу у спільній заяві підтримали заявку України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram