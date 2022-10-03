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Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО

Фото: Румен Радев, президент Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Болгарии Румен Радев пока не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

По данным издания, пресс-служба болгарского президента распространила сообщение, в котором указана позиция Радева по заявке Украины об ускоренном вступлении в НАТО.

"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", - отмечают в пресс-службе Радева.

При этом там напоминают, что Болгария является подписантом декларации о будущем членстве Украины в НАТО, принятой во время саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году, но “она была утверждена в совсем других условиях”.

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", - добавили у президента.

Также в Болгарии считают, что решение о вступлении Украины в НАТО необходимо рассматривать только после завершения войны с РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

После этого девять стран Альянса в совместном заявлении поддержали заявку Украины.

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