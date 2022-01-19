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Президент Болгарии принял присягу на второй срок

Автор: Ольга Белей

Президент Болгарии Румен Радев в среду, 19 января, принял присягу на второй срок. Церемония состоялась в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.

"Президент Болгарии Румен Радев в среду принял присягу на второй срок. Радев, который является пятым демократически избранным президентом страны, был приведен к присяге на церемонии в парламенте вместе с вице-президентом Илианой Йотовой", - пишет издание.

В своем обращении к парламенту он сказал, что "демократия и верховенство права - это основы, которые нам необходимо восстановить", и пообещал работать над преодолением демографического кризиса, преодолением бедности и неравенства, повышением уровня и качества жизни.

Болгария, балканская страна с населением 6,5 миллиона человек, присоединившаяся к Европейскому Союзу в 2007 году, остается беднейшим членом блока из 27 стран.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев назвал Крым якобы российской территорией и заявил, что санкции против РФ являются неэффективными.

Комментируя вопрос оккупации полуострова Радев добавил, что прежде чем Болгария "побежит спасать демократию в чужой стране", нужно посмотреть на демократию в своей.

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Болгария