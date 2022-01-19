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Президент Болгарії прийняв присягу на другий термін

Автор: Ольга Белей

Президент Болгарії Румен Радев в середу, 19 січня, прийняв присягу на другий термін. Церемонія відбулася в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство АР.

"Президент Болгарії Румен Радев в середу прийняв присягу на другий термін. Радев, який є п'ятим демократично обраним президентом країни, був приведений до присяги на церемонії в парламенті разом з віце-президентом Іліаною Йотовою", - пише видання.

У своєму зверненні до парламенту він сказав, що "демократія і верховенство права - це основи, які нам необхідно відновити", і пообіцяв працювати над подоланням демографічної кризи, подоланням бідності і нерівності, підвищенням рівня і якості життя.

Болгарія, балканська країна з населенням 6,5 мільйона осіб, яка приєдналася до Європейського Союзу в 2007 році, залишається найбіднішим членом блоку з 27 країн.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев назвав Крим нібито російською територією і заявив, що санкції проти РФ є неефективними.

Коментуючи питання окупації півострова Радев додав, що перш ніж Болгарія "побіжить рятувати демократію в чужій країні", потрібно подивитися на демократію у своїй.

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Болгария