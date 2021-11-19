Президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским", а санкции против РФ - неэффективными

"Крым сейчас российский", - сказал президент Болгарии в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым. Отметим, что Герджиков назвал Крым украинской территорией.

Комментируя вопрос оккупации полуострова Радев добавил, что прежде чем Болгария "побежит спасать демократию в чужой стране", нужно посмотреть на демократию в своей.

По словам лидера страны, санкции против России сейчас неэффективны.

"Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", - сказал он.