Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", а санкції проти РФ - неефективними

"Крим зараз російський", - сказав президент Болгарії під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост глави держави Анастасом Герджиковим. Зазначимо, що Герджиков назвав Крим українською територією.

Коментуючи питання окупації півострова Радєв додав, що перш ніж Болгарія "побіжить рятувати демократію в чужій країні", потрібно подивитися на демократію у своїй.

За словами лідера країни, санкції проти Росії зараз неефективні.

"Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. І останнє, але не менш важливе: ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", - сказав він.