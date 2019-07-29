ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент "Баварии" покинет клуб спустя 40 лет

Новости » Спорт    29.07.2019 - 12:48
Президент "Баварии" покинет клуб спустя 40 лет
Фото: Ули Хенесс (fcbayern.com)

Болельщики создали петицию с просьбой остаться

Президент "Баварии" Ули Хенесс принял решение не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, запланированные на ноябрь 2019 года. Об этом сообщает издание Bild.

Потенциальным сменщиком 67-летнего функционера называют бывшего гендиректора Adidas Герберта Хайнера, являющегося председателем наблюдательного совета мюнхенцев.

Однако болельщики немецкого клуба организовали сбор онлайн-подписей с просьбой к президенту, отдавшему 40 лет клубу, остаться на своем посту.

Хенесс завершил выступления за "Баварию" в качестве футболиста в 1979 году и стал функционером клуба. C 2009 по 2014 год он занимал должность президента команды, и в марте 2016 года вернулся на этот пост.

Напомним, по окончанию прошлого сезона "Баварию" покинули два ведущих футболиста - голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери.

Экс-глава Немецкого футбольного союза лишится поста в УЕФА Немецкий клуб интересовался Хачериди, но до переговоров не дошло, - агент
Новости Украины Бавариячемпионат ГерманииуходПетиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь