Президент "Баварии" покинет клуб спустя 40 лет

Фото: Ули Хенесс (fcbayern.com)

Болельщики создали петицию с просьбой остаться

Президент "Баварии" Ули Хенесс принял решение не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, запланированные на ноябрь 2019 года. Об этом сообщает издание Bild.

Потенциальным сменщиком 67-летнего функционера называют бывшего гендиректора Adidas Герберта Хайнера, являющегося председателем наблюдательного совета мюнхенцев.

Однако болельщики немецкого клуба организовали сбор онлайн-подписей с просьбой к президенту, отдавшему 40 лет клубу, остаться на своем посту.

Хенесс завершил выступления за "Баварию" в качестве футболиста в 1979 году и стал функционером клуба. C 2009 по 2014 год он занимал должность президента команды, и в марте 2016 года вернулся на этот пост.

Напомним, по окончанию прошлого сезона "Баварию" покинули два ведущих футболиста - голландец Арьен Роббен и француз Франк Рибери.