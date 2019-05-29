Президент "Барселоны" не намерен увольнять главного тренера

Фото: Эрнесто Вальверде (fcbarcelona.com)

Вальверде, скорее всего, сохранит свою должность

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде продолжит занимать должность. Об этом сообщил президент каталонской команды Хосеп Мария Бартомеу, чьи слова приводит издание Marca.

Ранее отмечалось, что руководство клуба разочаровано в работе 55-летнего специалиста, в частности, из-за поражения "Барселоны" в финале Кубка Испании от "Валенсии" (1:2).

"Это поражение не по вине тренера", - отметил президент "Баселоны".

"Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Сейчас речь об Эрнесто Вальверде. Мы ему полностью доверяем", - добавил Бартомеу.

Вальверде возглавляет "Барселону" с лета 2017 года. Контракт специалиста истекает в конце июня 2020 года. За время карьеры в каталонском клубе он дважды победил с командой в чемпионате страны, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что в список приоритетных кандидатов на замену Вальверде попали четыре специалиста.