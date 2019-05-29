Президент "Барселони" не має наміру звільняти головного тренера

Фото: Ернесто Вальверде (fcbarcelona.com)

Вальверде, скоріш за все, збереже свою посаду

Головний тренер "Барселони" Ернесто Вальверде продовжить обіймати свою посаду. Про це повідомив президент каталонської команди Хосеп Марія Бартомеу, чиї слова наводить видання Marca.

Раніше зазначалося, що керівництво клубу розчароване в роботі 55-річного фахівця, зокрема, через поразку "Барселони" у фіналі Кубка Іспанії від "Валенсії" (1:2).

"Ця поразка не з вини тренера", - зазначив президент "Баселони".

"Я ціную того, хто обережно і розумно допомагає нашій команді. Зараз мова про Ернесто Вальверде. Ми йому повністю довіряємо", - сказав Бартомеу.

Вальверде очолює "Барселону" з літа 2017 року. Контракт фахівця закінчується в кінці червня 2020 року. За час кар'єри в каталонському клубі він двічі переміг з командою в чемпіонаті країни, а також по одному разу виграв Кубок і Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що в список пріоритетних кандидатів на заміну Вальверде потрапили чотири фахівці.