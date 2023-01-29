Президент Азербайджана запропонував ввести до Радбезу ООН ісламські держави
В Азербайджані заявили, що ісламським державам варто надати постійні місця в Радбезі ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Алієв, виступаючи зі спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, підкреслив, що впровадивши такі реформи щодо розширення постійних місць у Радбезі ООН, можна сформувати безпечніший і справедливіший світ.
Крім того, він зауважив, що постійне місце також можна надати й Руху неприєднання, генеральним секретарем якого він є.
"Одне постійне місце має бути відведено членам Організації ісламського співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведено Руху неприєднання, і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - наголосив Алієв.
Днями РБК-Україна повідомляло, що Азербайджан планує евакуювати дипломатичну місію з Ірану після терористичного нападу на посольство вранці 27 січня.
Нагадаємо, вранці 27 січня в Ірані озброєна людина напала на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки та поранив ще двох охоронців.
Крім того, ми писали, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном.
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