Президент Азербайджана запропонував ввести до Радбезу ООН ісламські держави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Алієв, виступаючи зі спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі, підкреслив, що впровадивши такі реформи щодо розширення постійних місць у Радбезі ООН, можна сформувати безпечніший і справедливіший світ.

Крім того, він зауважив, що постійне місце також можна надати й Руху неприєднання, генеральним секретарем якого він є.

"Одне постійне місце має бути відведено членам Організації ісламського співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведено Руху неприєднання, і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - наголосив Алієв.