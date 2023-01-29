Президент Азербайджана предложил ввести в Совбез ООН исламские государства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, подчеркнул, что внедрив такие реформы по расширению постоянных мест в Совбезе ООН, можно сформировать более безопасный и справедливый мир.

Кроме того, он отметил, что постоянное место также можно предоставить и Движению неприсоединения, генеральным секретарем которого он является.

"Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации исламского сотрудничества, и ОИС должно выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено Движению неприсоединения, и это место должна получить председательствующая в нем страна. Считаю, что это было бы справедливо", - подчеркнул Алиев.