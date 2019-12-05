Президент Азербайджана распустил парламент

Фото: парламент Азербайджана (wikimedia)

Внеочередные выборы в парламент назначены на 9 февраля 2020 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 5 декабря, распустил парламент страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Алиева.

Кроме того, президент назначил внеочередные выборы в парламент на 9 февраля 2020 года.

"Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 конституции Азербайджанской Республики постановляю: Распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года", - говорится в документе.

Напомним, 8 октября премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов объявил, что уходит в отставку. С таким заявлением Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву.

Добавим, что 28 ноября правящая партия "Новый Азербайджан" на экстренном заседании приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Решение обосновано тем, что действующее созыва Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время президентом страны.

2 декабря парламент Азербайджана объявил о самороспуске. За принятие этого решения проголосовали 99 депутатов, один депутат проголосовал против, еще один - воздержался.