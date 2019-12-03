ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конституционный суд Азербайджана проверит правомерность розпуска парламента

Новости » Политика     03.12.2019 - 05:20
Конституционный суд Азербайджана проверит правомерность розпуска парламента
Фото: парламент Азербайджана (wikimedia)

Досрочные выборы парламента Азербайджана могут ограничить возможности оппозиции

Конституционный суд Азербайджана проверит законность обращения Национального собрания к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Отмечается, что юристы и политики усомнились в правомерности роспуска парламента. Аналитики отмечают, что досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят правящую власть в Азербайджане.

Конституционный суд Азербайджана 2 декабря принял к производству запрос президента Азербайджана Ильхама Алиева на проверку соответствия обращения о роспуске парламента Конституции. Запрос будет рассмотрен по существу 4 декабря, сообщили в суде.

Напомним, что 8 октября 2019 премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов объявил, что уходит в отставку. С таким заявлением Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву.

Добавим, что 28 ноября правящая партия "Новый Азербайджан" на экстренном заседании приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Решение обосновано тем, что действующее созыва Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время президентом страны.

Правящая партия Азербайджана распускает парламент В Азербайджане задержаны десятки оппозиционеров за несанкционированный митинг
Новости Украины ПарламентАзербайджан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь