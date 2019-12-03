Конституционный суд Азербайджана проверит правомерность розпуска парламента

Фото: парламент Азербайджана (wikimedia)

Досрочные выборы парламента Азербайджана могут ограничить возможности оппозиции

Конституционный суд Азербайджана проверит законность обращения Национального собрания к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Отмечается, что юристы и политики усомнились в правомерности роспуска парламента. Аналитики отмечают, что досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят правящую власть в Азербайджане.

Конституционный суд Азербайджана 2 декабря принял к производству запрос президента Азербайджана Ильхама Алиева на проверку соответствия обращения о роспуске парламента Конституции. Запрос будет рассмотрен по существу 4 декабря, сообщили в суде.

Напомним, что 8 октября 2019 премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов объявил, что уходит в отставку. С таким заявлением Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву.

Добавим, что 28 ноября правящая партия "Новый Азербайджан" на экстренном заседании приняла решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Решение обосновано тем, что действующее созыва Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время президентом страны.