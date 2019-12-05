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Президент Азербайджану розпустив парламент

Новини » Політика     05.12.2019 - 16:06
Президент Азербайджану розпустив парламент
Фото: парламент Азербайджану (wikimedia)

Позачергові вибори до парламенту призначені на 9 лютого 2020 року

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в четвер, 5 грудня, розпустив парламент країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження Алієва.

Крім того, президент призначив позачергові вибори парламенту на 9 лютого 2020 року.

"Керуючись частиною першою статті 98.1 і пунктом 1 статті 109 конституції Азербайджанської Республіки, постановляю: Розпустити Міллі меджліс Азербайджанської Республіки п'ятого скликання. Призначити позачергові вибори в Міллі меджліс Азербайджанської Республіки на 9 лютого 2020 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 8 жовтня прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов оголосив, що йде у відставку. З такою заявою Мамедов звернувся до президентові Ільхаму Алієву.

Додамо, що 28 листопада правляча партія "Новий Азербайджан" на екстреному засіданні ухвалила рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів. Рішення обґрунтовано тим, що чинне скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в даний час президентом країни.

2 грудня парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск. За прийняття цього рішення проголосували 99 депутатів, один депутат проголосував проти, ще один - утримався.

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