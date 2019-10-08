Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Фото: Новруз Мамедов (1905 az)

Мамедов ушел в отставку по собственному желанию

Во вторник, 8 октября, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OXY.

Как сообщается, премьер-министр Новруз Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву с прошением об отставке.

Вскоре после этого парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра. Им стал помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов.

Отметим, что Новруза Мамедова назначили на пост премьер-министра после президентских выборов в апреле 2018 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел Украины разъяснили процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана. Граждане Украины, которые хотят посетить Азербайджан, должны руководствоваться законодательством страны относительно поездок в Нагорный Карабаха.

Кроме того, Украина, Азербайджан и Турция создадут трехсторонний формат сотрудничества. В рамках этого формата планируется обсуждать вопросы развития политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнерства между странами.