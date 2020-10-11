Президент Азербайджана позитивно оценил итоги переговоров с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве касательно урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, важность достигнутых соглашений заключается в начале переговоров с Арменией и их неизменности.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу РБК.

"Я оцениваю в целом позитивно (достигнутые соглашения, - ред.), потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров", - заявил Алиев.

Напомним, главы МИД Армении и Азербайджана 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.