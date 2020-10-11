Президент Азербайджану позитивно оцінив підсумки переговорів з Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що позитивно оцінює підсумки переговорів Азербайджану та Вірменії у Москві щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. За його словами, важливість досягнутих угод полягає в початку переговорів з Вірменією та їх незмінності.

Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу РБК.

"Я оцінюю в цілому позитивно (досягнуті угоди, - ред.), тому що у заяві, яку було поширено за підсумками переговорів, зазначається, що з гуманітарних міркувань оголошується режим припинення вогню, а також, що мало принципову важливість і це була позиція Азербайджану, що починаються субстантивні переговори між Вірменією та Азербайджаном і підтверджується незмінність формату переговорів", - заявив Алієв

Нагадаємо, глави МЗС Вірменії та Азербайджану 9 жовтня домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Перемир'я набуло чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. Баку і Єреван майже одразу звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, військові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежність Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.