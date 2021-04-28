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Президент Азербайджана обсудил с Блинкеном заявление Байдена о геноциде армян

Автор: РБК-Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном выразил обеспокоенность заявлением американского лидера Джо Байдена, назвавшего события 1915 года в Османской империи геноцидом армян. Также в ходе беседы обсуждалось развитие двусторонних отношений.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"В связи с недавним заявлением президента США о геноциде армян, Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в регионе в послевоенный период, и слова Байдена были встречены руководством и общественностью страны с обеспокоенностью”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после "армяно-азербайджанской войны". Алиев передал позицию Баку по этому вопросу, отметив, что на территории Карабаха ведутся восстановительные работы.

Кроме того, Алиев и Блинкен обменялись мнениями о будущей деятельности Минской группы ОБСЕ, об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане. Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, включая энергетическую сферу и региональную безопасность.

Напомним, Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

В Турции это заявление назвали “просто возмутительным” и пообещали ответить в ближайшие месяцы.

Отметим, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

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