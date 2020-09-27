ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Азербайджана намерен решить проблему Нагорного Карабаха

Автор: РБК-Украина

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является исторической задачей Азербайджана. И Баку не согласится на половинчатое решение конфликта в Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - заявил Алиев.

Он также добавил, что Азербайджану не нужно неполное решение конфликта.

Самые читаемые новости

"Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - добавил Алиев.

Напомним, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Позже Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе.

После эскалации конфликта в регионе Азербайджан и Армения провели заседания своих Совбезов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах