Президент Азербайджану має намір вирішити проблему Нагірного Карабаху

Врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі є історичним завданням Азербайджану. І Баку не погодиться на половинчасте рішення конфлікту в Карабаху.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Я багато разів говорив, і хочу сказати сьогодні, що ми повинні вирішити це питання так, щоб народ Азербайджану був задоволений цим. Ми повинні відновити історичну справедливість. Ми повинні зробити це для відновлення територіальної цілісності Азербайджану", - заявив Алієв.

Він також додав, що Україні не потрібно неповне вирішення конфлікту.

"Ми на своїй землі, нам не потрібні землі інших країн. Але свою землю ми нікому не віддамо. Я неодноразово говорив, що ми ніколи не допустимо створення другого так званого "вірменської держави" на азербайджанській землі. Ми ніколи цього не допустимо, і сьогоднішні події це знову показують", - додав Алієв.

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між озброєними силами Азербайджану і Вірменії. Азербайджанська армія перейшла в наступ по всій лінії зіткнення.

Пізніше Міністерство оборони Азербайджану заявило про взяття під контроль семи поселень в Нагірному Карабасі.

Після ескалації конфлікту в регіоні Азербайджан і Вірменія провели засідання своїх Радбезів.