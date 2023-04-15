Президент Австрії заявив, що підтримуватиме вступ України в ЄС всіма можливими способами

Астрія усіма можливими способами підтримуватиму Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

Про це заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію .

"Ми також вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати також ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - зазначив Ван дер Беллен.

Президент Австрії під час зустрічі з польским колегою Анджеєм Дудою обговорив повномасштабне вторгнення Російської Федерації та спільні заходи для підтримки України.

Раніше ми писали, в уряді Австрії заявили, що у разі приїзду Путіна до країни, його заарештують, враховуючи відповідний ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, Австрія автоматично продовжила дію посвідчень тимчасового захисту для громадян України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.