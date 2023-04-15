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Президент Австрії заявив, що підтримуватиме вступ України в ЄС всіма можливими способами

Фото: Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Астрія усіма можливими способами підтримуватиму Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

Про це заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

Президент Австрії під час зустрічі з польским колегою Анджеєм Дудою обговорив повномасштабне вторгнення Російської Федерації та спільні заходи для підтримки України.

"Ми також вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати також ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - зазначив Ван дер Беллен.

Політик додав, що члени Європейського союзу повинні й надалі згуртовано стояти на боці незалежної України.

Раніше ми писали, в уряді Австрії заявили, що у разі приїзду Путіна до країни, його заарештують, враховуючи відповідний ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, Австрія автоматично продовжила дію посвідчень тимчасового захисту для громадян України.

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