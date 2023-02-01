Президент Австрії заявив про підтримку Формули миру Зеленського

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив у ході спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Що стосується плану президента Зеленського із 10 пунктів, то Австрія точно буде підтримувати усі дипломатичні ідеї та заходи, спрямовані на припинення вогню та досягнення миру. Чи вже настав час, ви можете краще оцінити, ніж я. Але ми у будь-якому разі робитимемо все, щоб підтримати цей план усіма можливими способами", - заявив президент Австрії.

Також він відзначив, що Австрія могла б зіграти посередницьку роль у мирних переговорах між Україною та Росією, оскільки Відень має добру славу в якості переговорного майданчика через нейтралітет країни й розташування однієї зі штаб-квартир ООН.

Водночас Ван дер Беллен зауважив, що поки що не бачить "жодних голубів миру, які десь літають".