Президент Австрії прибув до Києва (фото)

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - зазначив президент Австрії.

У своєму зверненні Ван дер Беллен зазначив, що він зустрінеться з президентом Зеленським. Також австрійська делегація сьогодні оголосить про новий пакет гуманітарної допомоги, який буде включати необхідні зараз генератори.

Варто зазначити, що це перший закордонний візит Ван дер Беллена після переобрання президентом на другий термін. Зазвичай лідери Австрії після обрання на посаду їдуть до Швейцарії чи Брюсселю.