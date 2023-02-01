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Президент Австрии прибыл в Киев (фото)

Фото: президент Австрии Ван дер Беллен (twitter.com/vanderbellen)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины австрийский лидер встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ван дер Беллена в Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил президент Австрии.

В своем обращении Ван дер Беллен отметил, что он встретится с президентом Зеленским. Также австрийская делегация сегодня объявит новый пакет гуманитарной помощи, который будет включать необходимые сейчас генераторы.

Следует отметить, что это первый заграничный визит Ван дер Беллена после переизбрания президентом на второй срок. Обычно лидеры Австрии после избрания на должность едут в Швейцарию или Брюссель.

Напомним, сегодня в Киев также приехала вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

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АвстрияПрезидентКиевВизит в Украину