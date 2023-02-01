Президент Австрии прибыл в Киев (фото)

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил президент Австрии.

В своем обращении Ван дер Беллен отметил, что он встретится с президентом Зеленским. Также австрийская делегация сегодня объявит новый пакет гуманитарной помощи, который будет включать необходимые сейчас генераторы.

Следует отметить, что это первый заграничный визит Ван дер Беллена после переизбрания президентом на второй срок. Обычно лидеры Австрии после избрания на должность едут в Швейцарию или Брюссель.